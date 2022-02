No vax | i “Convogli della libertà” non si fermano | decine di veicoli diretti a Bruxelles – I video

(Di domenica 13 febbraio 2022) Pare non sia valso a nulla il divieto imposto delle autorità del Belgio nei confronti dei «», i manifestanti che a bordo di camion e di altriprotestano contro le restrizioni per il Covid. Da Parigi, dove nelle scorse ore si sono verificati scontri tra dimostranti e polizia, sono partiti circa cento di mezzi pesantiverso. Nonostante sia stata disposta la chiusuracittà ai tirprotesta, resta nel mirinomanifestazione del 14 febbraio il quartiere delle istituzioni europee. Alla vigiliaprotesta, la polizia federale ha diramato un invito a non guidare in città, visti i possibili disagi alla circolazione. L’unica zona autorizzata per la ...

Pare non sia valso a nulla il divieto imposto delle autorità del Belgio nei confronti dei "della libertà", i manifestanti che a bordo di camion e di altri veicoli protestano contro ...No...La polizia canadese è di nuovo intervenuta per sgombrare le proteste dei camionisti Noall'Ambassador Bridge, una delle principali arterie di collegamento fra Canada e Stati Uniti. Le ...in ...La polizia ha fermato 97 persone ed ha fatto 513 multe ai manifestanti di ieri a Parigi contro le restrizioni sanitarie, nell'ambito della manifestazione denominata "convoglio della libertà ... dei no ...L'intenzione dei partecipanti al convoglio della libertà sarebbe quella di partire alla volta di Bruxelles, dove per domani (14 febbraio) è in programma un grande raduno dei no green pass e dei no vax ...