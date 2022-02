La forza del gruppo e un eterno Sangiuolo: la Pallamano Benevento supera Palermo (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Carattere e voglia di vincere. La Pallamano Benevento supera 35-31 la Pallamano Palermo nel confronto diretto e sale al terzo posto in classifica. Nel giorno del ritorno al Pala Ferrara i sanniti non si sono fatti trovare impreparati, trascinati dall’esperienza di un intramontabile Andrea Sangiuolo e da una serie di giocate collettive risultate letali per la difesa avversaria. Perfetta l’intesa tra lo stesso Sangiuolo e l’italo-argentino Diego Ballerini, per un connubio che ha illuminato la scena per oltre metà gara. La Pallamano Benevento è stata sempre avanti nel punteggio arrivando anche al +9 (massimo vantaggio) con Chiumiento a inizio ripresa, sospinta in quella fase dalle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Carattere e voglia di vincere. La35-31 lanel confronto diretto e sale al terzo posto in classifica. Nel giorno del ritorno al Pala Ferrara i sanniti non si sono fatti trovare impreparati, trascinati dall’esperienza di un intramontabile Andreae da una serie di giocate collettive risultate letali per la difesa avversaria. Perfetta l’intesa tra lo stessoe l’italo-argentino Diego Ballerini, per un connubio che ha illuminato la scena per oltre metà gara. Laè stata sempre avanti nel punteggio arrivando anche al +9 (massimo vantaggio) con Chiumiento a inizio ripresa, sospinta in quella fase dalle ...

