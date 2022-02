Come vedere il SuperBowl 2022 in TV e diretta streaming in Italia (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attesa è finita, è tutto pronto al SoFi Stadium di Inglewood, in California, per l’evento sportivo più spettacolare dell’anno: il Super Bowl 2022. Alla 56esima finale di NFL si sfideranno i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams. A questo punto, non ci resta che scoprire quando e a che ora inizia la gara, e dove seguire la diretta TV e streaming dall’Italia. Il fischio d’inizio del Super Bowl 2022 è atteso questa notte, 14 febbraio, alle ore 00.30 Italiane. La spettacolare finale di NFL tra i Bengals e i Rams si potrà seguire in diretta TV ed in streaming su Rai Uno (canale 501 per l’HD) e DAZN. Diversi saranno gli spot pubblicitari trasmessi durante le pause del match e gli spettatori di tutto il mondo non vedono l’ora di assistere anche al ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) L’attesa è finita, è tutto pronto al SoFi Stadium di Inglewood, in California, per l’evento sportivo più spettacolare dell’anno: il Super Bowl. Alla 56esima finale di NFL si sfideranno i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams. A questo punto, non ci resta che scoprire quando e a che ora inizia la gara, e dove seguire laTV edall’. Il fischio d’inizio del Super Bowlè atteso questa notte, 14 febbraio, alle ore 00.30ne. La spettacolare finale di NFL tra i Bengals e i Rams si potrà seguire inTV ed insu Rai Uno (canale 501 per l’HD) e DAZN. Diversi saranno gli spot pubblicitari trasmessi durante le pause del match e gli spettatori di tutto il mondo non vedono l’ora di assistere anche al ...

