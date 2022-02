Milan | Junior Messias | “Derby? Quando sono tornato a casa…”

Advertising

MilanPress_it : L'intervista di @sportmediaset a Junior #Messias che parla anche del suo futuro... ????? - sportli26181512 : Milan, Messias: 'Sampdoria? Contro di noi tutti giocano la partita della vita...': Junior Messias, centrocampista d… - sportli26181512 : Messias pensa ai prossimi impegni: 'Dobbiamo rimanere concentrati e dare continuità': Intervenuto ai microfoni di M… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Milan, #Messias: 'Bene contro la Lazio, ma posso e devo fare di più' - sportli26181512 : Messias ricorda Milan-Spezia: 'Oggi la classifica sarebbe diversa': Nel corso dell'intervista concessa a Milan TV,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Junior

Messias , centrocampista del, parla aTv alla vigilia della partita con la Sampdoria : 'Non solo la Sampdoria ma tutte le squadre quando giocano contro ilcercano di dare ...PROBABILI FORMAZIONISAMPDORIA: LE SCELTE DEI MISTER! LE SCELTE DI PIOLI PerSampdoria ... con Saelemaekers che dovrebbe tornare titolare a destra " in luogo diMessias " e Brahim ...DIRETTA MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV ... Il portoghese appare comunque favorito, con Saelemaekers che dovrebbe tornare titolare a destra – in luogo di Junior Messias – e Brahim Diaz favorito per ...Junior Messias, fantasista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV palrando del match da giocare contro la Sampdoria: "Non solo la Sampdoria ma tutte le squadre quando giocano contro ...