Ivan, significato e origine del nome (Di sabato 12 febbraio 2022) nome molto diffuso tra i sovrani slavi, Ivan è la forma slava del nome Giovanni, trasmessa attraverso il greco biblico ??????? (Ioannes) e lo slavo antico ?????? (Ioannu). A contribuire alla sua popolarità nel nostro Paese soprattutto l’influsso di romanzi, opere teatrali e cinematografiche come Ivan il Terribile di ?jzenštejn; ancora oggi è un nome diffuso soprattutto nell’Italia settentrionale, in particolare in Emilia-Romagna e Toscana, senza contare che in Friuli Venezia Giulia viene utilizzato dai residenti di lingua madre slovena. È comunque un nome diffuso anche in altri Paesi dell’Europa occidentale, come il Regno Unito, a partire dal XIX secolo, o la Spagna (dove è comune la forma Iván). Come detto, è però nei Paesi slavi che il nome trova la sua massima ... Leggi su gravidanzaonline (Di sabato 12 febbraio 2022)molto diffuso tra i sovrani slavi,è la forma slava delGiovanni, trasmessa attraverso il greco biblico ??????? (Ioannes) e lo slavo antico ?????? (Ioannu). A contribuire alla sua popolarità nel nostro Paese soprattutto l’influsso di romanzi, opere teatrali e cinematografiche comeil Terribile di ?jzenštejn; ancora oggi è undiffuso soprattutto nell’Italia settentrionale, in particolare in Emilia-Romagna e Toscana, senza contare che in Friuli Venezia Giulia viene utilizzato dai residenti di lingua madre slovena. È comunque undiffuso anche in altri Paesi dell’Europa occidentale, come il Regno Unito, a partire dal XIX secolo, o la Spagna (dove è comune la forma Iván). Come detto, è però nei Paesi slavi che iltrova la sua massima ...

