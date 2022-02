Cento autobus a velocità ridotta lunedì sull’A1 Confesercenti-Federnoleggio Campania | dimenticati dal Governo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 febbraio 2022) “parteciperà al corteo didi14 febbraio, che partirà alle 8 di mattina dal parcheggio di GLOBO (area ex Euromercato) a Casoria e procederà sull’Autostrada A1 in direzione Caianello e ritorno.gran turismo sfileranno a– con un carro funebre in testa – per protestare contro il, che ha dimenticato la categoria che solo inconta su 1058 aziende. Le imprese sono sull’orlo del fallimento, avendo perso 300 milioni di fatturato solo nel 2021 a causa della pandemia e per l’assenza di sostegno dal. A rischio 10mila posti di lavoro. Presenti i vertici die ...