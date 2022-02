Brutta tegola, l’attaccante esce: Napoli-Inter perde un protagonista (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Il Napoli ha condotto l'Inter 1-0 in trasferta in Serie A nel primo tempo. Finora ha deciso il calcio di rigore di Insigne. Il clou della 25a giornata di Serie A tra Napoli e Inter è andato in scena in questi pochi minuti allo Stadio Maradona. Grande occasione per i nerazzurri di scavalcare i nerazzurri in classifica, con il Napoli in vantaggio su rigore di capitan Lorenzo Insigne. Pochi minuti dopo il VAR, l'arbitro ha concesso un tiro dagli 11 metri per fallo di Stefan De Vrij su Victor Osimhen. Mezz'ora dopo, i Blues sono stati costretti a fare il primo cambio d'obbligo, dovendo sostituire Matteo Politano, grande predecessore di giornata.Il giocatore ha lasciato la squadra in anticipo per problemi muscolari, e tutta la notizia è stata: dopo aver provato i Blues Dopo pochi minuti per ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Ilha condotto l'1-0 in trasferta in Serie A nel primo tempo. Finora ha deciso il calcio di rigore di Insigne. Il clou della 25a giornata di Serie A traè andato in scena in questi pochi minuti allo Stadio Maradona. Grande occasione per i nerazzurri di scavalcare i nerazzurri in classifica, con ilin vantaggio su rigore di capitan Lorenzo Insigne. Pochi minuti dopo il VAR, l'arbitro ha concesso un tiro dagli 11 metri per fallo di Stefan De Vrij su Victor Osimhen. Mezz'ora dopo, i Blues sono stati costretti a fare il primo cambio d'obbligo, dovendo sostituire Matteo Politano, grande predecessore di giornata.Il giocatore ha lasciato la squadra in anticipo per problemi muscolari, e tutta la notizia è stata: dopo aver provato i Blues Dopo pochi minuti per ...

Advertising

zazoomblog : Miss Italia brutta tegola per Giulia Salemi: incidente per lei. Le sue condizioni - #Italia #brutta #tegola… - zazoomblog : Miss Italia brutta tegola per Giulia Salemi: incidente per lei. Le sue condizioni - #Italia #brutta #tegola #Giulia… - simonabastiani : #avantiunaltropuredisera sospeso: al suo posto Cado dalle nubi di Checco Zalone - OdeonZ__ : Brutta tegola per Gasperini: Zapata starà fuori 2-3 mesi - infoitsport : Brutta tegola per Gasperini: Zapata starà fuori 2-3 mesi -