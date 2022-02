Uomini e Donne Anticipazioni: Armando Ci Ricasca e Si Accapiglia Con Diego! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anticipazioni Uomini e Donne: Durante la registrazione Armando Incarnato ci è Ricascato. Questa volta se l’è presa con Diego Tavani. Le cose sono degenerate a tal punto che è dovuta intervenire la redazione per dividere i due Uomini. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Armando e Diego vengono quasi alle mani Ancora una volta il nostro Armando Incarnato è venuto quasi alle mani con un altro cavaliere del Trono Over. Dopo l’episodio della scorsa settimana, che lo ha visto a muso duro con Biagio, questa volta Armando ha sfiorato la rissa con Diego Tavani. È quanto trapela dalle Anticipazioni riguardanti l’ultimissima registrazione di Uomini e ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 11 febbraio 2022): Durante la registrazioneIncarnato ci èto. Questa volta se l’è presa con Diego Tavani. Le cose sono degenerate a tal punto che è dovuta intervenire la redazione per dividere i due. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate die Diego vengono quasi alle mani Ancora una volta il nostroIncarnato è venuto quasi alle mani con un altro cavaliere del Trono Over. Dopo l’episodio della scorsa settimana, che lo ha visto a muso duro con Biagio, questa voltaha sfiorato la rissa con Diego Tavani. È quanto trapela dalleriguardanti l’ultimissima registrazione die ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - RaiNews : 'Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - anna_rattenni : RT @robynspower: 2022 e ancora non abbiamo una diretta dei camerini di uomini e donne ma che messaggio passa - RaffaeleLaRegin : RT @robersperanza: Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo, i vo… -