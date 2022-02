Network delle città costiere: anche in sette comuni italiani si adotta la pratiche ‘anti-plastica’ (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dalle scuole plastic free agli impianti erogatori di acqua di qualità, dalla gestione sostenibile del turismo nelle aree protette ai presidi slow food: sono già 15 le buone pratiche raccolte dalla rete Common. Si tratta di un progetto di cooperazione finanziato da Eni Cbc Med che vede vede coinvolti Legambiente, l’Università di Siena, l’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tunisi, il Ciheam Bari, l’ong libanese Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse e la riserva naturale di Tyre, in Libano, riunite intorno all’obiettivo comune della riduzione del marine litter in 5 aree pilota, pianificando l’uso e il monitoraggio delle risorse e utilizzando un approccio partecipativo, con l’ambizione di testare un modello potenzialmente trasferibile a tutto il bacino mediterraneo. Il Network delle ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dalle scuole plastic free agli impianti erogatori di acqua di qualità, dalla gestione sostenibile del turismo nelle aree protette ai presidi slow food: sono già 15 le buoneraccolte dalla rete Common. Si tratta di un progetto di cooperazione finanziato da Eni Cbc Med che vede vede coinvolti Legambiente, l’Università di Siena, l’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tunisi, il Ciheam Bari, l’ong libanese Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse e la riserva naturale di Tyre, in Libano, riunite intorno all’obiettivo comune della riduzione del marine litter in 5 aree pilota, pianificando l’uso e il monitoraggiorisorse e utilizzando un approccio partecipativo, con l’ambizione di testare un modello potenzialmente trasferibile a tutto il bacino mediterraneo. Il...

