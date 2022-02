Napoli | incendio a Casavatore | deceduto in ospedale il 42enne vittima delle fiamme

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Casavatore, morto il 42enne rimasto ustionato - SkyTG24 : Incendio a Casavatore, morto il 42enne rimasto ustionato - anteprima24 : ** Incendio nel Napoletano: è morto uno dei due ustionati ** - occhio_notizie : Auto incendiata davanti una scuola elementare in #Campania: bimbi fatti tornare a casa | - LaTorre1905 : Incendio nei campi #Rom, il comune al lavoro per ulteriori info clicca qui -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incendio

Non ce l'ha fatta il 42enne rimasto coinvolto nell'della sua abitazione mercoledì scorso a Casavatore, in provincia di. L'uomo era ricoverato all'ospedale Cardarelli di. Questa mattina, a causa di complicazioni cliniche , è ...E' morto in mattinata, a causa di complicazioni cliniche, il 42enne coinvolto nell'divampato ieri mattina in una abitazione di Casavatore (). - continua sotto - Ricoverato all'ospedale Cardarelli di, le sue condizioni non sembravano destare particolare ...E' morto all'ospedale di Napoli Cardarelli, dove era ricoverato dal 9 febbraio scorso, un uomo di 42 anni portato via insieme al padre da un appartamento in fiamme a Casavatore. Il decesso per...E' morto in mattinata, a causa di complicazioni cliniche, il 42enne coinvolto nell'incendio divampato ieri mattina in una abitazione di Casavatore (Napoli). - ...