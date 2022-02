Ottant’anni e non sentirli, lunghi applausi per Maurizio Pollini a Santa Cecilia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – In una sala gremita all’Auditorium Parco della Musica il pianista milanese ha eseguito brani di Beethoven, Schumann e Chopin L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – In una sala gremita all’Auditorium Parco della Musica il pianista milanese ha eseguito brani di Beethoven, Schumann e Chopin L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MauroGiubileo : RT @ESigaudo: C'è chi ancora tace. C'è chi ancora nasconde. C'è chi ancora non ha il coraggio di indignarsi di fronte a quasi ottant'anni d… - idrobolat : Comunque gli og di h4milton non mettono più il like ai post di antonio rami si devono riprendere e pure prima di ad… - AgostinoLagana : @CucchiRiccardo Chi difende i nazi e i fascisti, e li rappresenta in Parlamento, dovrebbe vergognarsi, ma è palese… - ESigaudo : C'è chi ancora tace. C'è chi ancora nasconde. C'è chi ancora non ha il coraggio di indignarsi di fronte a quasi ott… - Frances64011067 : @_maria1503_ @AlePerugini Non sono capaci di rispettare le idee degli altri, quindi ti bloccano. Ottant'anni fa ti… -