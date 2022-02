Le Iene, il debutto di Belen Rodriguez fa discutere e non convince (Di giovedì 10 febbraio 2022) È appena partita l’avventura di Belen Rodriguez al timone de Le Iene. Il debutto della showgirl argentina alla conduzione del format info-satirico sta facendo discutere molto e divide l’opinione dell’occhio pubblico. Dal suo canto, l’argentina fa sapere quanta importanza abbia per lei il nuovo debutto in tv e cosa significhi a sul avviso essere “una iena”, e non mancano dei primi commenti al vetriolo dei telespettatori, che la mettono in discussione. Belen rompe il silenzio: “Io e Stefano siamo tornati a frequentarci” In un intervento pubblico, la showgirl argentina torna a raccontarsi tra lavoro e vita privata, in vista del debutto a Le Iene ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 10 febbraio 2022) È appena partita l’avventura dial timone de Le. Ildella showgirl argentina alla conduzione del format info-satirico sta facendomolto e divide l’opinione dell’occhio pubblico. Dal suo canto, l’argentina fa sapere quanta importanza abbia per lei il nuovoin tv e cosa significhi a sul avviso essere “una iena”, e non mancano dei primi commenti al vetriolo dei telespettatori, che la mettono in discussione.rompe il silenzio: “Io e Stefano siamo tornati a frequentarci” In un intervento pubblico, la showgirl argentina torna a raccontarsi tra lavoro e vita privata, in vista dela Le...

