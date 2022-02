Academy: premiati Danny Glover, Samuel L. Jackson (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi che i 12th Governors Awards si terranno venerdì 25 marzo 2022 presso la Ray Dolby Ballroom di Hollywood & Highland® a Hollywood. A chi sono assegnati i premi? I premi onorari saranno assegnati a Samuel L. Jackson, Elaine May e ancora a Liv Ullmann, e il Premio umanitario Jean Hersholt sarà consegnato a Danny Glover. Originariamente previsto per il 15 gennaio 2022, l’evento è infatti riprogrammato, prodotto da Jennifer Fox, sarà ridimensionato. Premio onorario Il premio onorario, una statuetta dell’Oscar, viene assegnato “per onorare lo straordinario riconoscimento alla carriera, contributi eccezionali allo stato delle arti e delle scienze cinematografiche o per l’eccezionale servizio in favore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi che i 12th Governors Awards si terranno venerdì 25 marzo 2022 presso la Ray Dolby Ballroom di Hollywood & Highland® a Hollywood. A chi sono assegnati i premi? I premi onorari saranno assegnati aL., Elaine May e ancora a Liv Ullmann, e il Premio umanitario Jean Hersholt sarà consegnato a. Originariamente previsto per il 15 gennaio 2022, l’evento è infatti riprogrammato, prodotto da Jennifer Fox, sarà ridimensionato. Premio onorario Il premio onorario, una statuetta dell’Oscar, viene assegnato “per onorare lo straordinario riconoscimento alla carriera, contributi eccezionali allo stato delle arti e delle scienze cinematografiche o per l’eccezionale servizio in favore ...

