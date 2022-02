Shaqiri in MLS, in Svizzera non sono d’accordo: «Così perde la Nazionale…» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore svizzero Rossini ha parlato della scelta di Shaqiri di andare a giocare in MLS Shaqiri è pronto a ricominciare dall’MLS, con il suo passaggio ai Chicago Fire ormai prossimo. Ma in Svizzera non tutti sono d’accordo con questa scelta. In una intervista al Ticino, infatti, l’allenatore Arno Rossini ha criticato la decisione di Shaqiri di ripartire dagli Stati Uniti. LE PAROLE – «A 30 anni Shaqiri potrebbe giocare ancora a lungo con addosso la maglia della Svizzera. Ma col trasferimento negli Stati Uniti diventerebbe immediatamente un elemento di secondo piano nel gruppo guidato da Yakin. E questo già per il prossimo Mondiale, quello in Qatar, al quale arriverebbe con mesi di America nelle gambe. Sempre che poi il selezionatore deciderà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore svizzero Rossini ha parlato della scelta didi andare a giocare in MLSè pronto a ricominciare dall’MLS, con il suo passaggio ai Chicago Fire ormai prossimo. Ma innon tutticon questa scelta. In una intervista al Ticino, infatti, l’allenatore Arno Rossini ha criticato la decisione didi ripartire dagli Stati Uniti. LE PAROLE – «A 30 annipotrebbe giocare ancora a lungo con addosso la maglia della. Ma col trasferimento negli Stati Uniti diventerebbe immediatamente un elemento di secondo piano nel gruppo guidato da Yakin. E questo già per il prossimo Mondiale, quello in Qatar, al quale arriverebbe con mesi di America nelle gambe. Sempre che poi il selezionatore deciderà ...

Advertising

Spazio_Napoli : Un ex obiettivo azzurro raggiunge Insigne in MLS: superate le visite mediche - calciomercato_m : MERCATO - Shaqiri vola in MLS a 30 anni: ha superato le visite mediche coi Chicago Fire - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Shaqiri vola in MLS a 30 anni: ha superato le visite mediche coi Chicago Fire - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Shaqiri vola in MLS a 30 anni: ha superato le visite mediche coi Chicago Fire - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Shaqiri vola in MLS a 30 anni: ha superato le visite mediche coi Chicago Fire -