Probabili formazioni Milan-Sampdoria | venticinquesima giornata Serie A 2021 2022

Le Probabili formazioni di Milan-Sampdoria, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida in programma alle 12:30 di domenica 13 febbraio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Dazn. Milan – Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao pronti alle spalle di Giroud. Non ce la fa Ibrahimovic. Tomori e Romagnoli al centro della difesa. Out Theo per squalifica. Sampdoria – Da valutare Quagliarella. In alternativa Giampaolo potrebbe gettare nella mischia Supriaha o rinunciare alla seconda punta.

