Juventus-Villarreal perde un top: c’è l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Novità per la Juventus in ottica Champions: il giocatore ha un problema muscolare, potrebbe non esserci contro i bianconeri La Juventus continua a lavorare per ottenere risultati positivi in questa stagione non cominciata nel migliore dei modi. Procede la corsa in Serie A, così come quella in Champions League. Proprio per la competizione europea arriva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Novità per lain ottica Champions: il giocatore ha un problema muscolare, potrebbe non esserci contro i bianconeri Lacontinua a lavorare per ottenere risultati positivi in questa stagione non cominciata nel migliore dei modi. Procede la corsa in Serie A, così come quella in Champions League. Proprio per la competizione europea arriva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS LESIONE AL POLPACCIO SINISTRO PER GIORGIO CHIELLINI Salta anche la sfida in Champions contro il… - sportface2016 : +++#Juventus, per #Chiellini lesione al polpaccio: salterà #Atalanta e #Villarreal+++ - marcoconterio : ?????? Tegola per il #Villarreal verso la gara di #ChampionsLeague con la #Juventus. Il centravanti e trascinatore d… - infoitsport : Tegola per il Villarreal: Gerard Moreno out almeno 3 settimane, salterà la Juventus - serieAnews_com : ?? Comunicato ufficiale da parte del #Villarreal: infortunio muscolare per Gerard #Moreno, in dubbio per la sfida di… -