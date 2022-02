Cosa c’è dietro le parole di Grillo sullo stop a Conte (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Adesso il Movimento 5 Stelle non può più permettersi passi falsi: nessuna fuga in avanti, mosse azzardate, nessuno strappo. Il Garante Beppe Grillo predica unità lì dove – da quando si è votato per il Mattarella bis – unità proprio non ce n’è. Per evitare almeno che si palesi, però, col suo diktat ha ordinato il silenzio stampa: l’unico a parlare è stato il diretto interessato, Giuseppe Conte, “disarcionato” dalla guida del Movimento da una decisione del Tribunale civile di Napoli per un difetto di forma nella ratifica del nuovo statuto: a Otto e mezzo ha rivendicato la sua leadership politica che non può essere revocata “dalle carte bollate”, una mossa per gettare acqua sul fuoco e nient’altro, in attesa di un piano d’azione comune. È per questo che Grillo ha voluto sentirlo, insieme a Vito Crimi e altri vertici di partito. Il Garante ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Adesso il Movimento 5 Stelle non può più permettersi passi falsi: nessuna fuga in avanti, mosse azzardate, nessuno strappo. Il Garante Beppepredica unità lì dove – da quando si è votato per il Mattarella bis – unità proprio non ce n’è. Per evitare almeno che si palesi, però, col suo diktat ha ordinato il silenzio stampa: l’unico a parlare è stato il diretto interessato, Giuseppe, “disarcionato” dalla guida del Movimento da una decisione del Tribunale civile di Napoli per un difetto di forma nella ratifica del nuovo statuto: a Otto e mezzo ha rivendicato la sua leadership politica che non può essere revocata “dalle carte bollate”, una mossa per gettare acqua sul fuoco e nient’altro, in attesa di un piano d’azione comune. È per questo cheha voluto sentirlo, insieme a Vito Crimi e altri vertici di partito. Il Garante ...

