Olimpiadi Pechino 2022: argento per Pellegrino nello sci di fondo sprint (Di martedì 8 febbraio 2022) Federico Pellegrino si aggiudica la medaglia d'oro nello sci di fondo sprint, bissando la medaglia del 2008. Vince l’oro Klaebo. Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Federicosi aggiudica la medaglia d'orosci di, bissando la medaglia del 2008. Vince l’oro Klaebo.

