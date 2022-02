Covid | De Luca | mascherine almeno fino a fine febbraio in Campania

(Di martedì 8 febbraio 2022) commenta 'Non andate di fretta. Terremo, in, l'obbligo delle. Non è un grande sacrificio'. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, dopo la decisione del governo di ...

'A Roma pensano cancellare ilrompendo ..."Non andate di fretta - ha confermato il governatore Vincenzo De- terremo, in Campania, l'... A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare ilrompendo il termometro ma non è ...A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il covid rompendo il termometro ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti”. E’ quanto dichiarato dal Presidente della Regione ...