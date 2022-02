Snowboard | programma Olimpiadi 8 febbraio | orari PGS | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Unaimportantissima per i colori: il Bel Paese si gioca le proprie carte nel gigante parallelo di. La stella è ovviamente il veterano Roland Fischnaller, a caccia di una medaglia che manca ancora in un palmares infinito. Con lui inaltri cinque azzurri. Andiamo a scoprire nel dettaglio gliine il, con palinsesto TV, dellaPGS PECHINO 2022 Martedì 8Ore 3.40 qualificazioni femminili Ore 4.07 qualificazioni maschili Ore 7.30 fasi finali IN TV – Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport. Il canale su cui fare affidamento sarà Eurosport (210 Sky), dove saranno proposte tutte le competizioni. In ...

Dopo i rinvii di ieri per il forte vento la prima medaglia olimpica deldi sci alpino è ... Quinto posto per l'italiano Emiliano Lauzi nella finale delloslopestyle uomini ai Giochi ...... fuori nel turno eliminatorio del big air femminile nel freestyle e per Emiliano Lauzi , che non riesce a salire sul podio nella finale dislopestyle. Olimpiadi,tv Fischnaller ...Domani va in scena una delle gare più attese per i colori italiani alle Olimpiadi di Pechino 2022. In programma il gigante parallelo di snowboard, con qualificazioni e fasi finali ovviamente sia per ...Ieri le gare erano state rinviate a causa del forte vento, oggi la prima medaglia olimpica del programma di sci alpino è dello svizzero ... per l'italiano Emiliano Lauzi nella finale dello snowboard ...