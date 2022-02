Milan, il vice di Pioli: ‘Vi racconto lo Stefano allenatore e uomo’ (Di martedì 8 febbraio 2022) Il vice di Pioli Giacomo Murelli ha parlato del momento attuale del Milan: "Io e Pioli ci conosciamo da quando abbiamo 14/15 anni. Abbiamo... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) IldiGiacomo Murelli ha parlato del momento attuale del: "Io eci conosciamo da quando abbiamo 14/15 anni. Abbiamo...

Advertising

MarcoM267 : RT @FraNasato: Murelli, vice di Pioli, a Milan TV: “Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e… - _Tomteller_ : RT @FraNasato: Murelli, vice di Pioli, a Milan TV: “Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e… - Saraconlaaccaa : RT @FraNasato: Murelli, vice di Pioli, a Milan TV: “Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e… - semprefede : RT @FraNasato: Murelli, vice di Pioli, a Milan TV: “Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e… - battitomilan7 : RT @FraNasato: Murelli, vice di Pioli, a Milan TV: “Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e… -