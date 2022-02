Leonardo De Amicis | curiosità e vita privata del direttore d’orchestra del Festival Di Sanremo 2022

(Di lunedì 7 febbraio 2022)Deè stato tra i punti fermi deldi: il compositore e musicista oggi sarà tra gli ospiti del talk del pomeriggio di Raiuno “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00. Nel programma condotto da Serena Bortone, Deracconterà le sue emozioni a caldo della settimana sanremese conclusasi sabato con la vittoria della 72esima edizione deldi Mahmood e Blanco. Nato a Roma, cresce a L’Aquila dove studia organo e pianoforte. Collabora con Riccardo Cocciante, per il quale produce l’album Viva!(1988) e suona le tastiere. Negli anni Duemila dirige l’orchestra per la Giornata Mondiale della Gioventù: l’anno precedente aveva partecipato al disco di Papa Giovanni ...

Il tutto incorniciato da un'orchestra magistrale, con la direzione del maestroDe. "È stato uno straordinario Festival della ripartenza. Oggi tutto il mondo sogna il palco di Sanremo" ...Sono stati cantati brani indimenticabili, oltre a Ballo Ballo, non poteva mancare "A far l'amore comincia tu", "Rumore", "Fiesta", riarrangiati ad hoc dal maestroDe, con le ...Tra gli ospiti Morgan e Leonardo De Amicis. Ma chi è Leonardo D'Amicis? Nato a Roma ma cresciuto a L'Aquila, 58 anni, è il direttore d'orchestra voluto da Amadeus in questi tre anni per dirigere ...È stato il modo del Festival di rendere omaggio a un'icona della tv e della musica. Al termine del breve show Amadeus ha salutato Sergio Japino, compagno e amico di una vita di Raffaella Carrà ...