Roma-Genoa 0-0, Zaniolo gol annullato poi espulsione (Di domenica 6 febbraio 2022) All'Olimpico (dove è presente anche Francesco Totti e Damiano dei Maneskin in tribuna) finisce 0-0 e la Roma di Mourinho non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva, frenata da un Genoa rimasto in 10 al 69` dopo il rosso a Ostigard. I giallorossi crescono nella ripresa e sfiorano il gol con Smalling e Abraham, ma non riescono a sbloccarla. Al 90` Zaniolo segna ma il suo gol è cancellato dal Var e poco dopo viene espulso. Secondo pari consecutivo per Blessin, il Genoa resta penultimo a -3 dal Cagliari24^ giornata: Roma-Genoa ore 15.00 Inter-Milan ore 18.00, Fiorentina-Lazio ore 20.45, Atalanta-Cagliari domenica 6 ore 12.30, Bologna-Empoli ore 15.00, Sampdoria-Sassuolo ore 15.00, Venezia-Napoli ore 15.00, Udinese-Torino ore 18.00, Juventus-Verona ore 20.45, Salernitana-Spezia ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 febbraio 2022) All'Olimpico (dove è presente anche Francesco Totti e Damiano dei Maneskin in tribuna) finisce 0-0 e ladi Mourinho non riesce a trovare la terza vittoria consecutiva, frenata da unrimasto in 10 al 69` dopo il rosso a Ostigard. I giallorossi crescono nella ripresa e sfiorano il gol con Smalling e Abraham, ma non riescono a sbloccarla. Al 90`segna ma il suo gol è cancellato dal Var e poco dopo viene espulso. Secondo pari consecutivo per Blessin, ilresta penultimo a -3 dal Cagliari24^ giornata:ore 15.00 Inter-Milan ore 18.00, Fiorentina-Lazio ore 20.45, Atalanta-Cagliari domenica 6 ore 12.30, Bologna-Empoli ore 15.00, Sampdoria-Sassuolo ore 15.00, Venezia-Napoli ore 15.00, Udinese-Torino ore 18.00, Juventus-Verona ore 20.45, Salernitana-Spezia ...

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - CB_Ignoranza : Potrai pure aver vinto Sanremo e l’Eurovision, ma se il sabato alle 15 ci sta Roma-Genoa prendi la sciarpetta e cor… - Agenzia_Ansa : Totti allo stadio con Damiano dei Maneskin. Sono all'Olimpico ad assistere a Roma-Genoa #ANSA… - emmegiroma : #Abisso Indegno Abisso. Spettacolo vergognoso in Roma-Genoa. Arbitraggio scientificamente mirato al pari. Gioco vol… - emmegiroma : #Zaniolo Indegno Abisso. Spettacolo vergognoso in Roma-Genoa. Arbitraggio scientificamente mirato al pari. Gioco vo… -