Rayan non ce l’ha fatta: morto il bimbo precipitato nel pozzo. Le analogie con la vicenda di Alfredino Rampi (Di domenica 6 febbraio 2022) Ha suscitato grande commozione la notizia della morte del piccolo Rayan, caduto in un pozzo profondo 32 metri e deceduto per le ferite riportate. Si è passati rapidamente dall’enorme gioia al dolore più profondo: poco dopo le nove di sera, dopo quattro giorni e quattro notti di tentativi, Rayan era stato finalmente raggiunto dai soccorritori, che hanno provveduto a tirarlo fuori avvolto in un lenzuolo giallo. Ma purtroppo la corsa dell’ambulanza verso l’elicottero che doveva portarlo in ospedale si è rivelata vana. “Rayan è morto per le ferite riportate durante la caduta”, si legge nel comunicato della Casa Reale del Marocco. LEGGI ANCHE => bimbo di 3 anni precipita in un pozzo: paura per un Alfredino bis a 40 anni da ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 6 febbraio 2022) Ha suscitato grande commozione la notizia della morte del piccolo, caduto in unprofondo 32 metri e deceduto per le ferite riportate. Si è passati rapidamente dall’enorme gioia al dolore più profondo: poco dopo le nove di sera, dopo quattro giorni e quattro notti di tentativi,era stato finalmente raggiunto dai soccorritori, che hanno provveduto a tirarlo fuori avvolto in un lenzuolo giallo. Ma purtroppo la corsa dell’ambulanza verso l’elicottero che doveva portarlo in ospedale si è rivelata vana. “per le ferite riportate durante la caduta”, si legge nel comunicato della Casa Reale del Marocco. LEGGI ANCHE =>di 3 anni precipita in un: paura per unbis a 40 anni da ...

LiaCapizzi : Il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Già questo meriterebbe il silenzio. E invece sale lo schifo verso chi ha pe… - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - Agenzia_Italia : ?? I soccorritori hanno raggiunto #RAYAN, il bambino non ha ferite gravi ?? - apulderico : Emozionarsi è normale. Sensibilizzarsi è normale. Adoperarsi al massimo per salvare una vita è giustissimo e dovero… - Mattia98045979 : RT @FrancaElisac: Ero molto piccola quando il piccolo #Alfredino salí in cielo ma ricordo il dolore dei miei, le speranze non mantenute. Og… -