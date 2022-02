LIVE Italia-Svezia 0-2 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tanti errori nel primo end. La Svezia mette a segno due punti (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Take-out di Mosaner che toglie le due guardie messe dagli svedesi. 13:20 Risponde bene Eriksson che deve rifarsi dopo aver rischiato nel primo end. 13:19 Ottimo il draw di Constantini che inizia alla grande la mano. 13:18 Inizia il secondo end. Stavolta abbiamo noi il martello. 13:16 Amanda de Val mette a segno il suo tiro. 2 punti per la Svezia in un end giocato complessivamente male da entrambe le squadre. 13:15 Constantini decide di andare per la bocciata. Non è un buon tiro. 13:12 Clamoroso errore per Eriksson che apre una possibilità per l’Italia di rubare l’end! 13:11 Tante stone gialle nel centro. Mosaner sbaglia il suo ultimo tiro, colpendo la ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Take-out di Mosaner che toglie le due guardie messe dagli svedesi. 13:20 Risponde bene Eriksson che deve rifarsi dopo aver rischiato nelend. 13:19 Ottimo il draw di Consni che inizia alla grande la mano. 13:18 Inizia il secondo end. Stavolta abbiamo noi il martello. 13:16 Amanda de Valil suo tiro. 2per lain un end giocato complessivamente male da entrambe le squadre. 13:15 Consni decide di andare per la bocciata. Non è un buon tiro. 13:12 Clamoroso errore per Eriksson che apre una possibilità per l’di rubare l’end! 13:11 Tante stone gialle nel centro. Mosaner sbaglia il suo ultimo tiro, colpendo la ...

