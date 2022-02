Curling | Italia-Svezia oggi in tv | dodicesima sessione curling doppio misto Olimpiadi Pechino 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming didel torneo deldialledi. Ottavo imperdibile appuntamento di questa rassegna olimpica per Stefania Constantini e Amos Mosaner. Appuntamento alle ore 13.05ne al National Aquatics Centre. LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. SportFace.