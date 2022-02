Slittino, Kevin Fischnaller positivo al Covid-19. Ansia per tutta la squadra azzurra, domani c’è la gara (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’edizione olimpica incertissima e fortemente stravolta dal Covid-19 quella che stiamo per vivere in quel di Pechino. I Giochi invernali sono funestati dal virus che ribalterà e non poco gli schemi di gara di diverse discipline. Purtroppo, a farne le spese, è anche l’Italia dello Slittino. È appena arrivata, infatti, la notizia che Kevin Fischnaller, uno dei tre componenti della squadra azzurra al maschile, è risultato positivo ad un tampone. Nella nottata italiana c’erano state le prove sulla pista di Yanqing ed era saltata subito all’occhio l’assenza del vincitore della Coppa del Mondo sprint del 2021. Al momento si trova in isolamento in un apposito reparto del villaggio olimpico, dovrà purtroppo rinunciare alla sua seconda partecipazione a Cinque ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’edizione olimpica incertissima e fortemente stravolta dal-19 quella che stiamo per vivere in quel di Pechino. I Giochi invernali sono funestati dal virus che ribalterà e non poco gli schemi didi diverse discipline. Purtroppo, a farne le spese, è anche l’Italia dello. È appena arrivata, infatti, la notizia che, uno dei tre componenti dellaal maschile, è risultatoad un tampone. Nella nottata italiana c’erano state le prove sulla pista di Yanqing ed era saltata subito all’occhio l’assenza del vincitore della Coppa del Mondo sprint del 2021. Al momento si trova in isolamento in un apposito reparto del villaggio olimpico, dovrà purtroppo rinunciare alla sua seconda partecipazione a Cinque ...

Advertising

Nerys__ : .@RaiSport conferma la positività di Kevin Fischnaller anche al secondo tampone di controllo. Andrà in un Covid hot… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: C'è già un atleta altoatesino positivo al covid alle Olimpiadi di Pechino. Si tratta dello slittinista Kevin Fischnall… - Bertolca10 : Prima tegola in casa Italia a Pechino: Kevin #Fischnaller positivo al covid. Isolamento per lui e sicuramente non i… - TgrRaiAltoAdige : C'è già un atleta altoatesino positivo al covid alle Olimpiadi di Pechino. Si tratta dello slittinista Kevin Fischn… - zazoomblog : LIVE Slittino Prove Pechino 2022 in DIRETTA: Wolfgang Kindl comanda davanti a Dominik Fischnaller nono Leon Feldere… -