Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata. Promossi Morandi e Jovanotti. Bocciate Emma e Michielin (Di venerdì 4 febbraio 2022) Jovanotti e Morandi (da Raiplay) Promossi 8 1/2 alla gag musicale Giannetta-Lastrico. I due attori sono bravissimi nel giocare con le canzoni in una gag che fa sorridere e allo stesso tempo entra nello spirito della serata. Autori, basta(va) poco. 8 1/2 a Gianni Morandi e Jovanotti. Una bomba: belle canzoni, energia e coinvolgimento in una avvolgente amalgama. C'è una nota dolente, dal punto di vista della gara la scelta dell'eterno ragazzo di scendere in campo cantando anche sue canzoni suona come autoreferenziale e toglie un po' di senso alla serata. 7 1/2 a Sangiovanni e Fiorella Mannoia. Due mondi opposti, due voci diverse, che convergono in un brano moderno e classico allo stesso tempo. 7 + a Irama e Gianluca Grignani.

