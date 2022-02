Lazio, Sarri in conferenza senza freni: “Lui sa quello che penso” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla vigilia del posticipo serale contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa di vari temi: gara di domani, forma di alcuni singoli e del rinnovo.Sulle difficoltà della gara al Franchi: “Sarà una gara difficilissima perché il rendimento della Fiorentina in casa parla chiaro con un poteniale offensivo tosto e loro sanno sempre entrare in partita al massimo“. Lazio, Sarri, LotitoL’ex allenatore dell’Empoli ha poi parlato di alcuni singoli in via di recupero: “Pedro è stato fermo per un po’ di tempo, ma è talmente brillante che sembra stia sempre bene. Il problema è di tenuta. Bisogna solo valutare se farlo cominciare da subito o se farlo entrare dopo. Ma lui ha una brillantezza non ordinaria e sembra sempre che possa stare ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla vigilia del posticipo serale contro la Fiorentina, Maurizioha parlato instampa di vari temi: gara di domani, forma di alcuni singoli e del rinnovo.Sulle difficoltà della gara al Franchi: “Sarà una gara difficilissima perché il rendimento della Fiorentina in casa parla chiaro con un poteniale offensivo tosto e loro sanno sempre entrare in partita al massimo“., LotitoL’ex allenatore dell’Empoli ha poi parlato di alcuni singoli in via di recupero: “Pedro è stato fermo per un po’ di tempo, ma è talmente brillante che sembra stia sempre bene. Il problema è di tenuta. Bisogna solo valutare se farlo cominciare da subito o se farlo entrare dopo. Ma lui ha una brillantezza non ordinaria e sembra sempre che possa stare ...

