Sicurezza in cantieri, Orlando: "Superbonus solo con applicazione contratti" (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando propone "di subordinare l'ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, il Superbonus 110%, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative". La proposta è stata avanzata dal ministro nella riunione in videoconferenza con le parti sociali del settore edile per un confronto sul tema della Sicurezza nel settore. Alla luce "dei gravissimi dati sulle violazioni delle norme in materia di salute e Sicurezza sul lavoro e delle forti preoccupazioni esposte anche dalle parti sociali, il ministro Orlando ha espresso la necessità di procedere con un intervento normativo urgente e improcrastinabile", spiega una nota del dicastero.

