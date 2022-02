Napoli, si ferma Tuanzebe: visite post covid per Ounas (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. Lavoro sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia. Ounas ha terminato le visite post covid-19 con esito negativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. Lavoro sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica.ha svolto lavoro in palestra per lombalgia.ha terminato le-19 con esito negativo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

