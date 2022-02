Coronavirus, l’Oms vede la luce in fondo al tunnel: «La tregua in Europa può preludere alla fine della pandemia» (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una sorta di tregua che potrebbe portare ad una pace duratura». L’Organizzazione mondiale della Sanità continua a paventare prospettive di ottimismo a due anni dall’inizio della pandemia di Coronavirus che ha sconvolto il mondo. Per l’Europa la fotografia scattata dall’Oms è quella di una «tregua» che potrebbe essere il preludio alla fine della pandemia. Il continente potrebbe presto entrare in un «lungo periodo di tranquillità», dice l’Oms Europa, in virtù delle alti percentuali di vaccinazione, ma anche di una variante come Omicron che appare sì più contagiosa ma anche più mite. A ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una sorta diche potrebbe portare ad una pace duratura». L’Organizzazione mondialeSanità continua a paventare prospettive di ottimismo a due anni dall’iniziodiche ha sconvolto il mondo. Per l’la fotografia scattata dalè quella di una «» che potrebbe essere il preludio. Il continente potrebbe presto entrare in un «lungo periodo di tranquillità», dice, in virtù delle alti percentuali di vaccinazione, ma anche di una variante come Omicron che appare sì più contagiosa ma anche più mite. A ...

