Calciomercato Inter, non è Luiz Felipe il primo nome per la difesa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Rinnovo complicato per Luiz Felipe con la Lazio: l’Inter monitora la situazione ma non è l’obiettivo primario. Le ultime di Calciomercato L’Inter continua a monitorare diversi profili per la difesa, sempre vigili alle occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato. Tra le operazioni ad impatto zero figura anche Luiz Felipe, da diversi mesi nei radar di Marotta e Ausilio. Il difensore italo-brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e la sua situazione stuzzica la dirigenza di Viale della Liberazione che valuta una possibile offensiva in caso di mancato rinnovo con il sodalizio biancoceleste. Finora però l’Inter non si è spinta oltre dei semplici sondaggi con l’entourage del giocatore, che continua a trattare il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Rinnovo complicato percon la Lazio: l’monitora la situazione ma non è l’obiettivo primario. Le ultime diL’continua a monitorare diversi profili per la, sempre vigili alle occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato. Tra le operazioni ad impatto zero figura anche, da diversi mesi nei radar di Marotta e Ausilio. Il difensore italo-brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e la sua situazione stuzzica la dirigenza di Viale della Liberazione che valuta una possibile offensiva in caso di mancato rinnovo con il sodalizio biancoceleste. Finora però l’non si è spinta oltre dei semplici sondaggi con l’entourage del giocatore, che continua a trattare il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - CalcioNews24 : #Inter, Luiz Felipe piace ma non è il primo obiettivo ? - CalcioOggi : Inzaghi accontentato | Marotta lo strappa alla Lazio - -