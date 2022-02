Bce, i mercati «fiutano» un rialzo già a giugno. È solo una fuga in avanti? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo le parole di Lagarde i tassi a breve scontano una stretta di 10 centesimi a giugno e di 40 entro fine anno. Ma le attese degli operatori appaiono ora fin troppo aggressive Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo le parole di Lagarde i tassi a breve scontano una stretta di 10 centesimi ae di 40 entro fine anno. Ma le attese degli operatori appaiono ora fin troppo aggressive

fisco24_info : Bce, i mercati «fiutano» un rialzo già a giugno. È solo una fuga in avanti?: Dopo le parole di Lagarde i tassi a br… - DanieleRiosa : RT @ADVISOR_ONLINE: Nessuna sorpresa dalla riunione odierna della BCE che lascia i #tassi d'interesse fermi: quello principale rimane a zer… - Agenzia_Ansa : Mercati azionari senza particolari scosse dopo le decisioni della Bce. Qualche tensione sui titoli di Stato europei… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib termina in calo dell’1,1% a 27.089 punti, sottotono come il #Dax -1,6%, il #Cac40 -1,… - ZenatiDavide : Caro prezzi, la Bce sceglie la via della prudenza: i mercati non apprezzano: La prudenza non è mai troppa. Anche se… -