Speriamo (non) sia femmina. Il merito al di là del genere (Di martedì 1 febbraio 2022) La prima elezione presidenziale dell'era post covid più di ogni altra sarà ricordata per l'implacabile, quasi disumano, "impallinamento" dei candidati . E che candidati... Molto eloquente il...

Speriamo (non) sia femmina. Il merito al di là del genere Quindi speriamo che non sia femmina, e nemmeno maschio. Speriamo che il genere resti sempre quello che è: il complesso dei caratteri distintivi di una categoria, e non la qualifica che porta al ...

Toti: "Il bipolarismo non esiste più, ora lavoriamo per un polo di centro" Il governatore della Liguria spera che si possa formare un polo centrale attraverso una legge proporzionale: “Va ripensato completamento l’equilibrio politico generale. Chi dice, come la Meloni, che ...

