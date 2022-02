Rinviata l’udienza per Patrick Zaki. Ecco quando ci sarà (Di martedì 1 febbraio 2022) Rinviata l’udienza per Patrick Zaki. A dare la notizia è stato lo studente egiziano attraverso un post su Twitter E’ stata Rinviata al prossimo 6 aprile l’udienza del processo contro Patrick Zaki. A dare l’annuncio è stato lo stesso Patrick con un tweet di poche ma inequivocabili parole: !Postponed to 6 April”. Postponed to 6 April — PatrickZaki (@PatrickZaki1) February 1, 2022 “Spero che tutto vada bene. Sono un pò’ ottimista e incrociamo le dita affinché accada qualcosa di buono, che chiudano il caso e prendano la decisione finale”. Queste le parole che alla vigilia dell’udienza, Zaki aveva pronunciato all’Ansa. Ma il suo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022)per. A dare la notizia è stato lo studente egiziano attraverso un post su Twitter E’ stataal prossimo 6 apriledel processo contro. A dare l’annuncio è stato lo stessocon un tweet di poche ma inequivocabili parole: !Postponed to 6 April”. Postponed to 6 April —(@1) February 1, 2022 “Spero che tutto vada bene. Sono un pò’ ottimista e incrociamo le dita affinché accada qualcosa di buono, che chiudano il caso e prendano la decisione finale”. Queste le parole che alla vigilia delaveva pronunciato all’Ansa. Ma il suo ...

