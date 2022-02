Il testo di Coraline, la canzone dei Maneskin ospiti al Festival di Sanremo 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Sanremo 2022, il testo di Coraline dei Maneskin Qual è il testo di Coraline, la canzone dei Maneskin, ospiti al Festival di Sanremo 2022? Eccolo. Ma dimmi le tue verità Coraline, Coraline, dimmi le tue verità Coraline, Coraline, dimmi le tue verità Coraline, Coraline, dimmi le tue verità Coraline Coraline Coraline bella come il sole Guerriera dal cuore zelante Capelli come rose rosse Preziosi quei fili di rame amore portali da me Se senti campane cantare Vedrai Coraline che piange Che prende il dolore ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 1 febbraio 2022), ildideiQual è ildi, ladeialdi? Eccolo. Ma dimmi le tue verità, dimmi le tue verità, dimmi le tue verità, dimmi le tue veritàbella come il sole Guerriera dal cuore zelante Capelli come rose rosse Preziosi quei fili di rame amore portali da me Se senti campane cantare Vedraiche piange Che prende il dolore ...

Advertising

ScarlettRockB : L'emozione forte e intensa di Damiano nella canzone 'Coraline' fa capire quanto sia rimasto umile ed empatico. Il t… - miseulola : RT @snanny: #coraline ha un testo così struggente che è difficile non piangere. Damiano emozionato e emozionante. Ora posso andare a letto.… - fanpage : 'Coraline bella come il sole Guerriera dal cuore zelante Capelli come rose rosse Preziosi quei fili di rame amore p… - DafneMartella : RT @giuulsph: La sofferenza che c'è dietro il testo di Coraline è immensa #Sanremo2022 - giuulsph : La sofferenza che c'è dietro il testo di Coraline è immensa #Sanremo2022 -