Atto di indirizzo, Serafini (Snals): “Troppo esiguo il fondo per l’adeguamento contrattuale. Serve fare di più” (Di martedì 1 febbraio 2022) Presentata ai sindacati dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, la bozza dell’Atto d’indirizzo per la scuola, propedeutico all’avvio delle trattative per il rinnovo contrattuale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Presentata ai sindacati dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, la bozza dell’d’per la scuola, propedeutico all’avvio delle trattative per il rinnovo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Atto di indirizzo, Serafini (Snals): “Troppo esiguo il fondo per l’adeguamento contrattuale. Serve fare di più” - CislNazionale : RT @cislscuola: Il Ministro dell'Istruzione presenta ai sindacati l'Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL @CislNazionale @MIsocialTW @T… - cislscuola : Il Ministro dell'Istruzione presenta ai sindacati l'Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL @CislNazionale… - scuolainforma : Rinnovo contratto scuola, il Ministero ha illustrato ai sindacati l’Atto di indirizzo - cambiavento_cz : #Abramo: a monte c'è un errore, una cosa è il #contrattodiservizi una cosa la stabilizzazione, non sono previsti li… -