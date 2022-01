“Scrivete alla mamma, non sta bene”. GF Vip, paura per Sophie Codegoni: sono i fan a rendersene conto (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è qualcosa che non quadra in Sophie Codegoni. I compagni d’avventura del GF Vip 6 sono preoccupati e non poco. Già nelle scorse settimane sui social il web aveva iniziato a parlare del fatto che l’ex tronista mangi davvero molto poco. A quel punto erano nate anche delle polemiche riguardanti la dieta che aveva reso pubblica di fronte alle telecamere: si trattava di un digiuno, un solo pasto al giorno e l’assenza di carboidrati. Naturalmente le sue parole avevano generato polemica, visto che avrebbero potuto dare un cattivo esempio. Poi il cambio di rotta e la ragazza ha iniziato a mangiare di più. Poco dopo però Sophie Codegoni ha dichiarato di voler rinunciare ai cibi spazzatura nella Casa per il fioretto fatto con Alessandro Basciano. Il giovane infatti aveva giurato sul figlio che non avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è qualcosa che non quadra in. I compagni d’avventura del GF Vip 6preoccupati e non poco. Già nelle scorse settimane sui social il web aveva iniziato a parlare del fatto che l’ex tronista mangi davvero molto poco. A quel punto erano nate anche delle polemiche riguardanti la dieta che aveva reso pubblica di fronte alle telecamere: si trattava di un digiuno, un solo pasto al giorno e l’assenza di carboidrati. Naturalmente le sue parole avevano generato polemica, visto che avrebbero potuto dare un cattivo esempio. Poi il cambio di rotta e la ragazza ha iniziato a mangiare di più. Poco dopo peròha dichiarato di voler rinunciare ai cibi spazzatura nella Casa per il fioretto fatto con Alessandro Basciano. Il giovane infatti aveva giurato sul figlio che non avrebbe ...

Advertising

TrevorSollars : RT @SLollo82: Vedo dei Cristiano Ruiu, Cristiano Ruiu ovunque. Alla fine vi siete trasformati tutti in Ruiu, e magari vi vantate pure. Fate… - simonepeda : Vi lamentate tanto di Soleil ma scrivete merdate contro di lei dalla mattina alla sera. In realtà siete peggio #gfvip - SLollo82 : Vedo dei Cristiano Ruiu, Cristiano Ruiu ovunque. Alla fine vi siete trasformati tutti in Ruiu, e magari vi vantate… - ninarosesnow : RT @esteticatrash: @ninarosesnow @LaMarti07 Quando scrivete che Soleil ha cultura penso alla mia laurea, alle mie specializzazioni e alle c… - esteticatrash : @ninarosesnow @LaMarti07 Quando scrivete che Soleil ha cultura penso alla mia laurea, alle mie specializzazioni e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scrivete alla Gramellini: Il lamento dei numeri secondi smetti e ringrazia, attirerai altro per cui ringraziare Per noi è l'invito a ricominciare, a partire alla riscossa, accettando e assecondando il cambiamento. In quale direzione? Vogliamo aiutarvi a sceglierla: scrivete a 7dicuori@rcs.it Caro Massimo, la ...

Openjobmetis - Trento come nei playoff: domenica seconda sfida a Masnago ... le curiosità e dove contribuire con la vostra opinione (scrivete o nello spazio commenti o su ... Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi. Abbonati a ...

"Mio figlio ha problemi di udito. Posso vaccinarlo?". Risponde la pediatra La Repubblica Incendio Monte Gambarogno, evacuata una parte di Indemini Lo scrive La Regione online. L'incendio boschivo era divampato nella notte tra sabato e domenica sul Monte Gambarogno, durante la giornata si è aperto su più fronti e si è esteso. Alpe di NeggiaSi ...

Milan, oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello Come scrive il Milan sul proprio sito, dopo l'allenamento del sabato, il mister ieri ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Oggi la squadra è attesa al centro sportivo di Carnago ...

Per noi è l'invito a ricominciare, a partireriscossa, accettando e assecondando il cambiamento. In quale direzione? Vogliamo aiutarvi a sceglierla:a 7dicuori@rcs.it Caro Massimo, la ...... le curiosità e dove contribuire con la vostra opinione (o nello spazio commenti o su ... Ora hai uno strumento per sostenerci: uniscitimembership, diventa uno di noi. Abbonati a ...Lo scrive La Regione online. L'incendio boschivo era divampato nella notte tra sabato e domenica sul Monte Gambarogno, durante la giornata si è aperto su più fronti e si è esteso. Alpe di NeggiaSi ...Come scrive il Milan sul proprio sito, dopo l'allenamento del sabato, il mister ieri ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Oggi la squadra è attesa al centro sportivo di Carnago ...