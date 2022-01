Incredibile Letta: scopre che la Lamorgese è disastrosa e la attacca ma senza mai nominarla (Di lunedì 31 gennaio 2022) Incredibile Enrico Letta. Dopo essere riuscito a non fare un solo nome in una settimana di “consultazioni” tra i partiti nella partita del Quirinale, il segretario del Pd riesce a fare un’intervista di un’ora da Lucia Annunziata nella quale attacca il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese senza mai nominarla. Oggetto delle accuse, gli scontri di Torino tra studenti e polizia, dove le forze dell’ordine hanno deciso di utilizzare le maniere forti per bloccare l’avanzata dei ragazzi che in piazza protestavano per la morte di Lorenzo Parelli, il ragazzo impegnato nell’alternanza scuola-lavoro.Ieri, a “In mezz’ora in più” su Raitre, Letta ha chiesto conto delle “bastonate ai ragazzi” da parte dei poliziotti. Ma a chi ha chiesto conto? Boh… Gli scontri di Torino e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022)Enrico. Dopo essere riuscito a non fare un solo nome in una settimana di “consultazioni” tra i partiti nella partita del Quirinale, il segretario del Pd riesce a fare un’intervista di un’ora da Lucia Annunziata nella qualeil ministro dell’Interno Lucianamai. Oggetto delle accuse, gli scontri di Torino tra studenti e polizia, dove le forze dell’ordine hanno deciso di utilizzare le maniere forti per bloccare l’avanzata dei ragazzi che in piazza protestavano per la morte di Lorenzo Parelli, il ragazzo impegnato nell’alternanza scuola-lavoro.Ieri, a “In mezz’ora in più” su Raitre,ha chiesto conto delle “bastonate ai ragazzi” da parte dei poliziotti. Ma a chi ha chiesto conto? Boh… Gli scontri di Torino e ...

