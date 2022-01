Christian Eriksen al Brentford: è ufficiale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Christian Eriksen torna a giocare a diversi mesi di distanza dal malore accusato ad Euro 2020 durante Danimarca-Finlandia. L’ufficialità del suo passaggio al Brentford era nell’aria e ora è arrivata. L’ex Inter ha firmato fino alla fine della stagione. Nelle scorse settimane si è allenato con l’Ajax e nell’ultima giornata di mercato ha trovato l’accordo col club di Premier League che lotta per la salvezza. Un capitolo in più per la carriera del trequartista che vuole i Mondiali con la sua selezione. https://t.co/t7XCIHqOai — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 31, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022)torna a giocare a diversi mesi di distanza dal malore accusato ad Euro 2020 durante Danimarca-Finlandia. L’ufficialità del suo passaggio alera nell’aria e ora è arrivata. L’ex Inter ha firmato fino alla fine della stagione. Nelle scorse settimane si è allenato con l’Ajax e nell’ultima giornata di mercato ha trovato l’accordo col club di Premier League che lotta per la salvezza. Un capitolo in più per la carriera del trequartista che vuole i Mondiali con la sua selezione. https://t.co/t7XCIHqOai —(@Chris8) January 31, 2022 SportFace.

FBiasin : Oggi è un bel giorno: bentornato Christian #Eriksen. - VitaInterista : Il Brentford annuncia l'arrivo ufficiale di Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) In bocca al lupo Chris: All the Best… - 27Peppe : RT @FBiasin: Oggi è un bel giorno: bentornato Christian #Eriksen. - pallina_22 : RT @CronacheTweet: Adesso è ufficiale: Christian #Eriksen torna in campo, e lo fa in Premier League con il #Brentford ?? - BandieraInter : #Eriksen ricomincia dal #Brentford: ora è ufficiale. In bocca al lupo @ChrisEriksen8 @BrentfordFC -