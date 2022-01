Amadeus | arriva lo stop che sorprende il pubblico | notizia inaspettata

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Al via domani, martedì 1 febbraio 2022, la 72esima edizione del Festival di Sanremo: intanto ecco cosa cambia per il direttore artistico,. Con l’inizio dell’attesissima kermesse musicale che si terrà al Teatro Ariston a Sanremo,dovrà momentaneamente fermarsi con uno dei programmi più seguiti su Rai Uno: Soliti Ignoti. Il Festival di Sanremo L'articolo proviene da Inews24.it.

...prima serata con, e di Sabrina Ferilli, veterana già del Festival, sappiamo cosa aspettarci da Drusilla Foer , che ha apertamente svelato chi la vestirà, adesso qualche anticipazione...Dopo Novak Djokovic (il tennista serbo "espulso dall'Australia, ospite al Festival nel 2020, invitato dae Fiorello) ecco che a SanremoMatteo Berrettini. Matteo, fresco di best ...Al via domani, martedì 1 febbraio 2022, la 72esima edizione del Festival di Sanremo: intanto ecco cosa cambia per il direttore artistico, Amadeus.E se Amadeus durante il Festival di Sanremo si dovesse infettare con il Covid ? Un piano B non esiste. Lo ha detto lo stesso conduttore del ...