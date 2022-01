Torino, accordo raggiunto per Gatti: le cifre dell’affare (Di domenica 30 gennaio 2022) Federico Gatti è uno dei calciatori più seguiti della Serie B. Le prestazioni del difensore hanno colpito tanti club della massima divisione italiana, tra cui anche il Napoli. A quanto pare, però, a spuntarla nella corsa al difensore è il Torino. Calciomercato Napoli Gatti FrosinoneStando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il Torino avrebbe raggiunto un accordo sia con il difensore che con il Frosinone. Ai ciociari 7,5 milioni di euro + 2,5 di bonus, mentre per il difensore pronto un contratto quadriennale, fino al 2026. Di seguito il tweet. Federico #Gatti al #Torino dal #Frosinone per €7,5M + 2,5M di bonus. Contratto fino al 2026. #calciomercato https://t.co/Nuu0clDrrC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022 Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Federicoè uno dei calciatori più seguiti della Serie B. Le prestazioni del difensore hanno colpito tanti club della massima divisione italiana, tra cui anche il Napoli. A quanto pare, però, a spuntarla nella corsa al difensore è il. Calciomercato NapoliFrosinoneStando a quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, ilavrebbeunsia con il difensore che con il Frosinone. Ai ciociari 7,5 milioni di euro + 2,5 di bonus, mentre per il difensore pronto un contratto quadriennale, fino al 2026. Di seguito il tweet. Federico #al #dal #Frosinone per €7,5M + 2,5M di bonus. Contratto fino al 2026. #calciomercato https://t.co/Nuu0clDrrC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022

