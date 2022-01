"Calo in 11 Regioni". Cosa succede nelle terapie intensive (Di domenica 30 gennaio 2022) Tra Regioni e Province autonome sarebbero in undici a migliorare i dati di occupazione. I numeri diffusi dall' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali fanno ben sperare Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Trae Province autonome sarebbero in undici a migliorare i dati di occupazione. I numeri diffusi dall' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali fanno ben sperare

Advertising

fattoquotidiano : Covid, dati Agenas: scendono al 16% le occupazioni in terapia intensiva, 11 Regioni in calo. Stabili i ricoveri neg… - Corriere : Covid, i dati Agenas: «Occupazione delle intensive scende al 16%. Calo in 11 Regioni. Stabili i ricoveri» - TgLa7 : # #Agenas, scende occupazione intensive a 16%, calo in 11 Regioni, aumenti in 5 regioni. Stabili le aree non critiche Covid al 30% - AcerboLivio : Covid, Agenas: occupazione terapie intensive in calo in 11 Regioni – TGCom24 - paolo_r_2012 : Agenas, scende l'occupazione nelle terapie intensive al 16%, in calo in 11 Regioni - Sanità -… -