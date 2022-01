Australian Open | i numeri paurosi dei Big Three a Melbourne e negli altri Slam

Leggi su oasport

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il 2022 è arrivato già da un po’, ma la vittoria dello spagnolo Rafael Nadal ha il sapore chiaro del già visto e sentito. Il maiorchino, nonostante acciacchi fisici di non trascurabile entità e lo scoccare delle lancette, ha battuto in rimonta in cinque set il n.2 del mondo Daniil Medvedev. Un autentico capolavoro quello dell’iberico che ha messo in mostra ancora le sue eccezionali doti tecniche e morali al cospetto del miglior esponente della “Nuova Generazione”, sconfitto però dal ben più “datato” rivale. Questo risultato alimenta l’abituale discussione su come il tennis maschile stia un po’ segnando il passo perché coloro che dovrebbero prendere il testimone non sono all’altezza di chi si sta avvicinando alle 40 primavere o le ha superate nel caso di Roger Federer, ma quella è un’altra storia. Vero è che le cifre sulle vittorie dei tre “Tenori” (Nadal, Novak Djokovic e Federer) a ...