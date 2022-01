Pallanuoto, Serie A1 2022: vittorie per Pro Recco, Brescia e Telimar Palermo nei primi tre recuperi (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi tre settimane di stop (ultimo match disputato il 9 gennaio) oggi, sabato 29 gennaio, è ripresa la Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile: disputati i primi tre recuperi, ovvero Pro Recco-RN Salerno 20-6 (11ma giornata), CN Posillipo-AN Brescia 3-12 (13ma giornata), e Nuoto Catania-Telimar 9-10 (13ma giornata). Con questi risultati la Pro Recco si conferma in testa a punteggio pieno, con tre punti di vantaggio sul Brescia, in attesa dello scontro diretto di domenica 6 febbraio, mentre il Telimar Palermo si issa al quarto posto staccando l’Ortigia e scavalcando il Savona. Si continuerà quindi, sempre con i recuperi, la settimana prossima: sabato 5 febbraio ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi tre settimane di stop (ultimo match disputato il 9 gennaio) oggi, sabato 29 gennaio, è ripresa laA1 2021-dimaschile: disputati itre, ovvero Pro-RN Salerno 20-6 (11ma giornata), CN Posillipo-AN3-12 (13ma giornata), e Nuoto Catania-9-10 (13ma giornata). Con questi risultati la Prosi conferma in testa a punteggio pieno, con tre punti di vantaggio sul, in attesa dello scontro diretto di domenica 6 febbraio, mentre ilsi issa al quarto posto staccando l’Ortigia e scavalcando il Savona. Si continuerà quindi, sempre con i, la settimana prossima: sabato 5 febbraio ...

