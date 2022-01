GF vip | in nomination Delia Duran | Giucas Casella e Soleil Sorge

Leggi su diredonna

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il Grande Fratello vip 6 si sta avvicinando velocemente alla finale. Questo implica un cambio di regole, di cui i concorrenti sono stati informati nella puntata di venerdì 28 gennaio 2022. La novità più interessante è che lunedì 31 gennaio verrà eletto il primo finalista di questa edizione dello show, che si concluderàte la serata del 14 marzo 2022. Per questo motivo, non sono stati eletti immuni al televoto. Ma i colpi di scena sono appena cominciati. Federica Calemme, che era a rischio eliminazione insieme a Nathaly Caldonazzo e Barù Gaetani, è stata eliminata. In seguito alla sua uscita, hanno varcato la porta rossa due nuovi vip. Vi raccomandiamo...scoppia in lacrime dopo lo scontro con Nathaly Caldonazzo Si tratta dell’influencer 23enne Antonio ...