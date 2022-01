Charlene di Monaco: le ultime news e l’incontro di Alberto con la ex (Di sabato 29 gennaio 2022) Charlene di Monaco è ancora ricoverata in Svizzera. Il principe Alberto ha diramato un comunicato ufficiale in cui aggiorna i sudditi sulla salute della loro principessa. Nel frattempo, però, ha invitato la ex a un evento ufficiale… Foto Getty L’aspettavamo tutti. Sognavamo di vederla affacciarsi dal balcone di palazzo e sorridere, finalmente, ai suoi sudditi. E invece, anche questa volta, Charlene di Monaco non si è presentata. È ancora ricoverata in Svizzera, per riprendersi dalla fatiche fisiche e psicologiche conseguenti l’infezione contratta in Sudafrica all’apparato otorinolaringoiatra. Circondata da un’aurea di mistero. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Charlene DI Monaco Così, il 27 gennaio, giorno in cui a Monaco si festeggia Santa Devota, mentre ... Leggi su amica (Di sabato 29 gennaio 2022)diè ancora ricoverata in Svizzera. Il principeha diramato un comunicato ufficiale in cui aggiorna i sudditi sulla salute della loro principessa. Nel frattempo, però, ha invitato la ex a un evento ufficiale… Foto Getty L’aspettavamo tutti. Sognavamo di vederla affacciarsi dal balcone di palazzo e sorridere, finalmente, ai suoi sudditi. E invece, anche questa volta,dinon si è presentata. È ancora ricoverata in Svizzera, per riprendersi dalla fatiche fisiche e psicologiche conseguenti l’infezione contratta in Sudafrica all’apparato otorinolaringoiatra. Circondata da un’aurea di mistero. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDICosì, il 27 gennaio, giorno in cui asi festeggia Santa Devota, mentre ...

Advertising

zazoomblog : Charlene di Monaco: Ecco Le Ultime Novità! - #Charlene #Monaco: #Ultime #Novità! - infoitcultura : Charlene di Monaco, arriva il comunicato ufficiale: le sue condizioni - VanityFairIt : Conclusi i festeggiamenti per Santa Devota, per la prima volta mancati dalla principessa, da Palais Princier rilasc… - infoitcultura : Charlene di Monaco, come sta: il comunicato ufficiale del Palazzo - infoitcultura : L'abbraccio commovente tra i gemelli Gabriella e Jacques di Monaco (ancora senza mamma Charlène) -