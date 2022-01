Tom Holland sulla performance di Benedict Cumberbatch ne il potere del cane: "Ti ho davvero odiato" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tom Holland intervista l'amico Benedict Cumberbatch per Netflix e gli confessa di averlo davvero odiato ne Il potere del cane. Oltre che colleghi nel Marvel Cinematic Universe, Tom Holland e Benedict Cumberbatch sono buoni amici anche nella vita ed è grazie alla confidenza reciproca che Holland ha commentato la performance da villain di Cumberbatch nel western Netflix Il potere del cane, ammettendo di averlo davvero odiato. Nel corso di una conversazione organizzata da Netflix, Tom Holland si è prestato a intervistare Benedict Cumberbatch parlando ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tomintervista l'amicoper Netflix e gli confessa di averlone Ildel. Oltre che colleghi nel Marvel Cinematic Universe, Tomsono buoni amici anche nella vita ed è grazie alla confidenza reciproca cheha commentato lada villain dinel western Netflix Ildel, ammettendo di averlo. Nel corso di una conversazione organizzata da Netflix, Tomsi è prestato a intervistareparlando ...

