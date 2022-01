Olimpiadi Invernali 2022 | mascherine non obbligatorie sul podio | a Pechino si vedranno i sorrisi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Non sarà obbligatorio indossare la mascherina sulalledi. Il CIO ha deciso di permettere agli atleti di non utilizzare il dispositivo di protezione individuale durante le varie premiazioni, con l’annessa consegna delle medaglie e l’intonazione dell’inno dei vincitori. Vedremo dunque isul, a differenza della scorsa estate, quando alledi Tokyo 2020 era stato obbligatorio munirsi di mascherina anche in quel frangente di giubilo post-gara. Si tratterà dell’unico strappo al severo regolamento che verrà adottato per affrontare i Giochi in totale sicurezza durante l’emergenza sanitaria. Ricordiamo che mancherà il pubblico e che tutti gli atleti dovranno sottoporsi a screening tutti i giorni, ...

Tutto pronto per la XXIV edizione dei Giochi olimpici, che quest'anno vedrà protagonista la città di Pechino dal 4 al 20 febbraio. Tra gli appuntamenti da non perdere, le gare di sci di fondo che partiranno nella giornata di sabato 5